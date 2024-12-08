В Подмосковье обеспечат транспортную доступность новой многопрофильной больницы

Самая большая многопрофильная больница в Подмосковье строится в Балашихе. Ведется обустройство фундамента больницы, идут работы по устройству вертикальных конструкций и подземного паркинга, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках строительства больницы модернизируют транспортную доступность всего Железнодорожного. Реконструкция коснется улиц Шестой, Струве, Пролетарской, Автозаводской, Бояринова с возможностью выезда на трассы ЮЛА и М-12.

В планах — построить дорогу, которая соединится с Косинским шоссе с выездом на Северо-Восточную хорду, трассу М-12 и Южно-Лыткаринскую автодорогу. Кроме того, реконструируют Носовихинское шоссе.

Современный многофункциональный медицинский центр планируют открыть в 2027 году. Работать здесь будут более 3 тыс. специалистов, в том числе более 700 врачей. В новой больнице расположатся консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, а также региональный сосудистый центр — всего 26 профилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.