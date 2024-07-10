В Подмосковье нейросеть помогла распознать свыше 250 тыс медицинских снимков

С начала года искусственный интеллект в Подмосковье распознал 281 тыс. рентгеновских снимков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«В сфере здравоохранения Московской области активно применяются умные технологии. Искусственный интеллект берет на себя рутинную работу, например, помогает заполнять медицинские карты пациентов, а также выступает в качестве ассистента: анализирует рентгеновские снимки и делает заключение. Эту информацию врач использует как дополнительное мнение при постановке диагноза. С начала года нейросеть распознала 191 тыс. флюорографий, 55 тыс. маммографий и 35 тыс. КТ грудной клетки», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Нейросеть распознает медицинские снимки в 51 медучреждении Московской области. В настоящее время она обучена определять 11 патологий, в том числе сразу несколько на одном снимке. После проведения анализа ИИ выделяет цветом области возможных отклонений и дополняет изображение описанием и заключением. Полученные данные являются для врача дополнительным источником информации для постановки диагноза.

«Благодаря ИИ-технологии удалось повысить точность определения патологий и сократить время описания исследований до двух минут. Кроме того, результаты исследований автоматически подгружаются в электронную медкарту пациента», — подчеркнула Надежда Куртяник.

Ознакомиться с практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в здравоохранение Московской области, а также другие сферы жизни региона можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.