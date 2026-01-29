Фото - © ДКЦ им. Л. М. Рошаля

сегодня в 15:02

В Подмосковье нейрохирурги успешно удалили крупную кисту мозга у четырехлетнего ребенка

В Детском научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля нейрохирурги провели экстренную операцию по удалению 10-сантиметровой кисты головного мозга у четырехлетнего мальчика, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Четырехлетний мальчик был экстренно доставлен в Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля после судорожного приступа. Врачи обнаружили у ребенка объемное кистозное образование правого полушария головного мозга, которое сдавливало жизненно важные структуры.

Без своевременной медицинской помощи такое состояние могло привести к тяжелым неврологическим осложнениям, гидроцефалии или параличу. Как пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Руслан Текоев, у пациента выявили супраселлярную кисту размером около 10 см, вызывавшую эпилептические приступы.

Специалисты провели малоинвазивную операцию через разрез в 1,5 см на лбу. С помощью миниатюрной камеры врачи полностью удалили кисту и восстановили циркуляцию жидкости в мозге. Операция прошла успешно, осложнений не возникло.

После лечения мальчика выписали домой. В дальнейшем он сможет вести обычную жизнь без ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.