В Подмосковье напомнили о важности регулярных профилактических осмотров

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Традиционно Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер напоминает о важности ранней диагностики и профилактики злокачественных новообразований и рака кожи, которые являются одними из наиболее распространенных форм онкологических заболеваний. Следует быть внимательными к своему здоровью и соблюдать главные рекомендации, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно помнить, что ранняя диагностика значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Не игнорируйте тревожные сигналы своего организма и обращайтесь за медицинской помощью без промедления», — предупреждает заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Елена Авербух.

Забота о своем здоровье — это инвестиция в будущее, которую нельзя откладывать. Оформить запись на профилактический осмотр к врачу-дерматовенерологу можно через контакт-центр по номеру 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.