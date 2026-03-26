В Подмосковье напомнили о дне борьбы с миеломой

Международный день борьбы с миеломой отмечается 26 марта, и в Подмосковье напомнили о симптомах заболевания и важности ранней диагностики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Миелома — злокачественное заболевание крови, связанное с патологическими изменениями в клетках костного мозга. Болезнь приводит к разрушению костей, нарушению работы иммунной системы и другим тяжелым последствиям.

Первые симптомы часто носят неспецифический характер: слабость, быстрая утомляемость, повышенная кровоточивость, например десен при чистке зубов, частые инфекции, боли в костях. При этом ранняя диагностика и своевременное лечение позволяют значительно улучшить качество жизни пациентов и продлить ремиссию.

«Международный день борьбы с миеломой — это не только повод напомнить о проблеме, но и возможность повысить осведомленность общества о симптомах и рисках заболевания. Важно регулярно проходить медицинские осмотры и диспансеризацию, ведь даже анализ крови или мочи позволяет заподозрить проблему», — прокомментировала заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова.

Современные методы терапии позволяют добиться ремиссии у большинства пациентов, снизить активность патологических клеток и уменьшить выраженность тяжелых симптомов. Врачи-онкологи подчеркивают, что чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на успешное лечение, поэтому при тревожных признаках необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.