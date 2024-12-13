В Подмосковье напомнили, как прикрепиться к женским консультациям МОЦОМД

Женские консультации № 1 и 2 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) оказывают медицинскую помощь женскому населению, проживающему на территории Московской области и имеющему прикрепление для получения первичной медико-санитарной помощи в медицинской организации Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Чтобы встать на учет в наших консультациях, необходимо создать электронную карту. Это можно сделать, обратившись к нам лично с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, предоставив документы, подтверждающие личность: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а для несовершеннолетних — паспорт родителя или законного представителя. После создания карты пациенты могут самостоятельно записываться на прием через сайт zdrav.mosreg.ru, по телефону единой справочной службы 122 или через инфомат в учреждении», — рассказала заведующая консультации № 2, врач акушер-гинеколог Елена Патафеева.

После успешного создания электронной карты, пациентки могут воспользоваться различными услугами, которые предоставляет женская консультация. В их числе — регулярные осмотры, консультации специалистов, а также программы по планированию семьи и репродуктивному здоровью. Важно отметить, что своевременные обращения к врачам помогают выявить потенциальные проблемы на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение и активную поддержание здоровья.

Следует также помнить, что доступ к медицинской помощи в женских консультациях МОЦОМД включает не только физические обследования, но и психологическую поддержку. Специалисты готовы оказать помощь в сложных ситуациях, связанных с беременностью и семейными вопросами, что делает учреждение (МОЦОМД) незаменимыми для женщин на любом этапе их жизни.

Женские консультации МОЦОМД

Женская консультация № 1: 8 (495) 503-82-22. Часы работы: понедельник–пятница с 8:00 до 20:00, суббота — дежурный врач с 9:00 до 15:00. Адрес: город Люберцы, улица Красноармейская дом 5.

Женская консультация № 1 — Филиал: 8 (495) 501-62-46. Часы работы: понедельник–пятница с 8:00 до 19:00, суббота — дежурный врач с 9:00 до 15:00. Адрес: город Люберцы, улица Кирова, дом 12 корпус 1.

Женская консультация № 2: 8 (495) 558-38-09. Часы работы: понедельник–пятница с 8:00 до 20:00, суббота — дежурный врач с 9:00 до 15:00. Адрес: город Люберцы, улица Толстого, дом 19.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.