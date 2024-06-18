В Подмосковье наградили медработников, оказавших помощь во время теракта

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк 17 июня принял участие в награждении медработников, оказывавших медицинскую помощь пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Мероприятие прошло в Долгопрудном, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Трагедия в «Крокус Сити Холле» показала, как слаженно и оперативно работают наши медицинские специалисты — это врачи скорой помощи и больниц, территориальный центр медицины катастроф и другие. Благодаря вашему профессионализму, удалось спасти множество жизней. Отдельно хочется отметить, что многие вышли на работу в свой выходной день», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Также в мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова, депутаты Государственной думы Ирина Роднина и Алла Полякова и глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.

Благодарностями губернатора Московской области и почетными грамотами Министерства здравоохранения Московской области были награждены 70 человек, в том числе сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи, Территориального центра медицины катастроф, а также Долгопрудненской, Химкинской, Красногорской больниц и других медучреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.