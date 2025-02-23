В Подмосковье наградили лучших сотрудников скорой по итогам прошлого года

В Доме культуры «Подмосковье» в Красногорске состоялось торжественное мероприятие ко Дню фельдшера, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«В системе здравоохранения региона работают почти 5,8 тыс. фельдшеров, две трети из них — на скорой помощи.

«Фельдшер — это не просто работа, а призвание. Поэтому мы стараемся создать комфортные условия работы. В том числе, закупаем оборудование, ремонтируем объекты здравоохранения, расширяем меры социальной поддержки, направленные не только на тех сотрудников, которые давно у нас трудятся, но и только трудоустроившихся», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами министерства здравоохранения Московской области, почётными грамотами Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.

Лучшими врачами стали Серк Исмагулов — Балашихинская подстанция, Сергей Манов — Долгопрудненская подстанция. Лучшие фельдшеры: Олеся Бровченко — Химкинская подстанция, Руслан Камалов — Краснознаменская подстанция, Полина Крюкова — Люберецкая подстанция, Дарья Скрипниченко — Истринская подстанция. Лучшей медицинской сестрой года стала Ирина Костюк — Одинцовская подстанция.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.