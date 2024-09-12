В Подмосковье начнут производить инсулиновые помпы для детей с сахарным диабетом

Компания «Диаконт», специализирующаяся на производстве изделий для больных сахарным диабетом, запустит производство инсулиновых помп и биосенсеров для мониторинга уровня сахара в крови. Компания получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора и уже в ближайшее время приступит к производству продукции. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инсулиновые помпы, производство которых в ближайшее время запустят на предприятии, предназначены в первую очередь для детей с сахарным диабетом. Устройство, которое прикрепляется к телу, позволяет вести обычный образ жизни: помпа самостоятельно определяет уровень сахара в крови и при необходимости вводит нужную дозу инсулина. Запуск нового цеха является одним из этапов масштабного проекта по производству изделий для больных сахарным диабетом, инвестиции в реализацию которого оценивается в 1 млрд рублей. Первую партию инсулиновых помп «Диаконт» планирует выпустить до конца этого года», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инсулиновая помпа устроена по принципу электронного шприца: устройство непрерывно подает инсулин из специального резервуара в подкожно-жировую клетчатку в зависимости от физиологической потребности организма.

«На первом этапе наша компания сможет в год выпускать около 10 тысяч инсулиновых помп и не менее 1,5 млн расходных материалов — резервуаров для инсулина и катетеров. В дальнейшем этот объем может быть увеличен в несколько раз. Также мы планируем запустить производство дженериков: аналогов расходных материалов для инсулиновых помп ведущих европейских производителей. На сегодняшний день мы ведем переговоры о поставках данной продукции в Сербию и Грецию», — сказал генеральный директор компании «Диаконт» Петр Шишко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.