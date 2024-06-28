В Подмосковье начался прием заявок на участие в премии для медработников

В Московской области третий год подряд проводится профессиональная премия для медицинских специалистов — «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат». Победители смогут получить единовременную денежную выплату в размере от 120 тыс. рублей до 180 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Основная задача премии — поддержка опытных медицинских специалистов, которые на протяжении длительного времени работают в наших медучреждениях. Кроме того, в этом году мы расширили перечень на 7 специальностей. Теперь принять участие могут также гематологи, детские кардиологи и другие медицинские специалисты», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Прием заявок для номинации «Подмосковный врач» начался 20 июня и продлится до 15 июля, с 1 июля по 15 августа для номинаций «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медицинская сестра/Подмосковный медицинский брат». Конкурсный отбор для номинации «Подмосковный врач» начнется 1 июля, а для номинаций «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медицинская сестра/Подмосковный медицинский брат» 1 сентября. Всем участникам предстоит пройти оценочные процедуры: теория, практика и решение ситуационных задач. Победителей определит экспертная комиссия на основании прохождения испытаний.

Принять участие в премии могут представители следующих специальностей: акушер-гинеколог, кардиолог, невролог, врач общей практики, оториноларинголог, офтальмолог, педиатр (в том числе участковый), врач и фельдшер скорой медицинской помощи, терапевт (в том числе участковый), медсестра/медбрат и другие. С полным перечнем должностей можно ознакомиться на сайте.

Для участия в премии необходимо иметь медицинский стаж в медорганизациях Минздрава Подмосковья не менее 5 лет, из которых 3 в занимаемой должности, и работать не менее, чем на полную ставку. Для подачи заявки врачам необходимо направить ее на эл. адрес: mz_podmoskovnyi@mosreg.ru или лично в МОНИКИ, а среднему медицинскому персоналу на эл. адрес: mz_momk1_sestra@mosreg.ru или лично в областной медколледж № 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.