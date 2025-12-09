В Подмосковье начали выписывать новорожденных детей в новогодних костюмах

В областных родовспомогательных учреждениях стартовала акция, в ходе которой новорожденных выписывают в новогодних костюмах «декабрят», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такая акция проводится в Московской области уже в 5-й раз. Детей, рожденных в декабре, приносят маме в специальном новогоднем конверте и колпачке. В этом году в акции участвуют Наро-Фоминский, Щелковский, Видновский, Московский областной, Коломенский перинатальные центры, Подольский родильный дом и другие родовспомогательные учреждения», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», – сказал Воробьев.