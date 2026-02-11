В Подмосковье начали тестировать ассистента для диагностики на базе ИИ

В медицинских организациях Подмосковья в пилотном режиме внедряют диагностический ассистент AIDA — цифровой инструмент на основе искусственного интеллекта. Система предназначена для поддержки терапевтов и врачей общей практики при постановке заключительного диагноза, используя данные электронной медицинской карты пациента.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что внедрение цифровых решений позволяет повысить точность диагностики и снизить риск ошибок. По его словам, ассистент работает по принципу «второго мнения», а окончательное решение всегда принимает специалист.

Во время визита пациента система анализирует жалобы, анамнез, историю болезни, а также результаты осмотров и исследований. Модель формирует предположение по одному из 95 наиболее распространенных и социально значимых диагнозов. Если мнение врача и системы совпадают, сервис подтверждает решение специалиста. В случае расхождения ассистент предлагает альтернативный вариант, однако окончательный диагноз устанавливает врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.