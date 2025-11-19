В Подмосковье начали рассылать СМС с приглашением на диспансеризацию

В Московской области запущено СМС-информирование жителей о возможности пройти диспансеризацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Регулярная диагностика позволяет вовремя выявить различные заболевания и начать лечение. Понимаем, что в череде дел можно легко забыть о себе, поэтому мы организовали СМС-информирование с приглашением на диспансеризацию. Адресно разослали жителям региона уже более 150 тыс. таких сообщений», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

СМС направляются пациентам старше 18 лет и не проходившим диспансеризацию в этом году. Записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.

Диспансеризация в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

