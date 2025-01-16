В Подмосковье начали лечить «детей-бабочек» инновационным препаратом

В Центре генных дерматозов Научно-исследовательского института детства (НИКИ) впервые в России начал применяться новейший инновационный препарат «Беремаген геперпавек» для лечения детей с буллезным эпидермолизом, известных как «дети-бабочки», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Это редкое и тяжелое генетическое заболевание, при котором на коже и слизистых больного образуются пузыри и эрозии даже при незначительном механическом воздействии или без него. Препарат местной генной терапии закупает президентский Фонд «Круг добра».

«Препарат „Беремаген геперпавек“ для генно-заместительной терапии вносит функциональную копию неработающего у пациента гена. Благодаря Фонду „Круг добра“, лекарство оперативно стало доступно для лечения детей региона. Препарат в виде геля способствует выработке в коже коллагена 7-го типа, синтез которого снижен или отсутствует у пациентов с буллезным эпидермолизом из-за генетической поломки. Препарат должен значительно упростить уход за ранами, повысить качество жизни пациентов», — рассказала врач-дерматовенеролог НИКИ детства Ольга Орлова.

В Центре генных дерматозов НИКИ с детьми, имеющими генетические заболевания кожи, работает мультидисциплинарная команда врачей, состоящая из педиатра, дерматолога, иммунолога-аллерголога, гастроэнтеролога, отоларинголога, кардиолога, диетолога, сурдолога и других специалистов.

«Сегодня в стенах нашего института состоялось первое применение препарата. Важно отметить, что лекарство узкоспециализированное и подходит не всем пациентам с данной патологией. Решение о назначении терапии препаратом принимается врачебным консилиумом. В Подмосковье в настоящее время проживает 28 пациентов с буллезным эпидермолизом и только 5 из них подходит данный препарат, вскоре все они пройдут терапию», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Кроме того, на базе Центра генных дерматозов НИКИ детства были подготовлены обучающие материалы для работы с новым препаратом, которые будут использоваться врачами-дерматовенерологами по всей России. Также в рамках обучения специалисты показали технологию нанесения препарата с использованием первого отечественного аналога европейского сетчатого покрытия «Рупитель» с односторонним силиконом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.