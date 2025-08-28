В Подмосковье началась вакцинация взрослого населения от гриппа

В Московской области стартовала кампания по вакцинации от гриппа взрослого населения. В поликлиники региона уже поступили современные и безопасные отечественные вакцины «Совигрипп», «Флю-М», сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Масштабная кампания по вакцинации от гриппа стартовала в Подмосковье. Прививку уже могут сделать как взрослые, так и дети. Важно помнить, что иммунопрофилактика — самый эффективный способ защиты от гриппа и его опасных осложнений, поэтому вакцинацию особенно важно пройти людям с хроническими заболеваниями», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сделать прививку от гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления. Перед вакцинацией врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний.

Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.