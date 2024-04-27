В Подмосковье наблюдается увеличение спроса на мясо в связи с сезоном шашлыков

В преддверии майских праздников на рынках, а также в сетевых и несетевых розничных магазинах Подмосковья увеличился спрос на мясо. Покупать мясную продукцию и полуфабрикаты следует исключительно на продовольственных рынках , а также в сетевых и несетевых розничных магазинах с соответствующей сопроводительной ветеринарной документацией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Цена на мясо в майские праздники растет в среднем на 15%, а потребительский спрос — на 40%. Популярностью пользуется шашлык из свинины, курицы, телятины и баранины. К сведению, за первые два месяца 2024 года в регионе было произведено 105 тыс. тонн мяса. На 29,7% увеличилось производство говядины, на 20,9% — свинины, на 38,9% — продуктов из мяса и мяса птицы», — сообщил зампредседателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В случае обнаружения некачественной продукции на прилавках или отсутствия ветеринарного сертификата необходимо обращаться в Роспотребнадзор Московской области по телефону: 8 (800) 100-50-14.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.