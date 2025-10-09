В Подмосковье наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 7,9%

На прошедшей 40-й неделе 2025 года заболеваемость ОРВИ и гриппом в Подмосковье не превышает пороговых значений. Наблюдается снижение заболеваемости на 7,9%. Количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Привито уже более 1,3 млн. человек.

Управление настоятельно рекомендует гражданам соблюдать профилактические меры:

по возможности избегать мест массового скопления людей,

минимизировать контакты с окружающими при возникновении признаков недомогания,

регулярно проветривать помещения,

мыть руки с мылом или использовать антисептики.

При появлении первых симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью.

Наиболее эффективным методом предотвращения болезни является вакцинация. Это мера защиты, нацеленная на создание иммунного ответа против тех штаммов вируса, которые актуальны в текущем эпидемиологическом сезоне.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.