сегодня в 13:10

В Подмосковье наблюдается снижение заболеваемости населения гриппом на 10,3%

На прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышает пороговых значений. Наблюдается снижение заболеваемости совокупного населения на 10,3%. Количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Привито уже более 1,8 млн человек.

Управление настоятельно рекомендует гражданам соблюдать профилактические меры:

по возможности избегать мест массового скопления людей;

минимизировать контакты с окружающими при возникновении признаков недомогания;

регулярно проветривать помещения;

мыть руки с мылом или использовать антисептики.

При появлении первых симптомов заболевания нужно обращаться за медицинской помощью.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.