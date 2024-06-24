В Подмосковье набирают популярность партнерские роды

В перинатальных центра и родильных домах Московской области практикуются все виды родов, включая мягкие, вертикальные, а также в сопровождении доулы. Однако самыми популярными выбором являются партнерские — они составляют порядка 25% от общего количества родов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«В такой особенный период жизни и момент родов женщине крайне важно чувствовать поддержку близкого человека. В регионе каждая четвертая женщина выбирает партнерские роды. Важно, что такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье» где размещена информация о системе родовспоможения в регионе, в том числе и о видах родов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.