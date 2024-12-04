В Подмосковье на свет появились более 660 двоен и 8 троен в 2024 году

В Московской области работает трехуровневая система родовспоможения, включающая 6 перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии, где оказывается высокотехнологичная помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным, в том числе с экстремально низкой массой тела, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С начала года в Московской области на свет появились 661 двойня и 8 троен. В Подмосковье для ведения беременности и родов созданы комфортные условия. В наших родовспомогательных учреждениях работают высококвалифицированные специалисты. Также родильные дома и перинатальные центры оснащены всем необходимым медицинским оборудованием. Женщинам доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, занятия в школах будущих мам и многое другое», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Также в родовспомогательных учреждениях Московской области будущим мама доступны различные виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, партнерские, а также в сопровождении доулы.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.