В Подмосковье на 2,5% выросло выявление онкозаболеваний на ранней стадии

Благодаря развитию медицинской помощи в Московской области стали чаще выявлять онкологические заболевания на ранней стадии. В 2024 году доля раннего выявления онкологических заболеваний составляет 63,5%, а годом ранее данный показатель составлял 61%. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Достичь таких результатов нам позволил комплексный подход — развитие первичного звена, проведение Дней открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи и самозаписи на маммографию для женщин старше 40 лет, оснащение медучреждений современным оборудованием, информационная работа с жителями о важности прохождения диспансеризации. По итогам 2024 года показатель выявления онкологических заболеваний на ранней стадии вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Узнать более подробную информацию об оказании медицинской помощи онкологическим пациентам в Подмосковье можно на сайте.

Каждую последнюю субботу месяца в центрах амбулаторной онкологической помощи проводится день открытых дверей. Помимо этого, жительницы Подмосковья старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, если они не проходили это исследование более 2 лет. Запись можно оформить через портал «Здоровье» или по тел.122.



За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.