В Подмосковье на 23% выросло число женщин, прошедших маммографию по самозаписи в 2025 году

В Московской области в 2025 году почти 15,4 тыс. женщин старше 40 лет самостоятельно записались на маммографию, что на 23% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщины старше 40 лет в Подмосковье могут самостоятельно записаться на маммографию, если не проходили обследование в течение двух последних лет. В 2025 году этой возможностью воспользовались почти 15,4 тыс. пациенток, что на 23% превышает показатели предыдущего года.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что маммография остается «золотым стандартом» диагностики новообразований молочных желез. По его словам, исследование позволило выявить почти 1,8 тыс. отклонений, из которых в 81 случае был подтвержден онкологический диагноз. Все пациентки с подозрением на онкологию были направлены на дополнительную диагностику и лечение.

Для самостоятельной записи на маммографию необходимо быть старше 40 лет и иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному минздраву. Записаться можно через портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.