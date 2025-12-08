В Подмосковье количество употребления алкоголя снизилось на 18%

Беседы, круглые столы, семинары, встречи с молодежью и трудовыми коллективами, которые организуют профильные специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера, помогают жителям Подмосковья отказаться от пагубной привычки и сместить фокус на здоровый образ жизни. Как еще помогают справиться с алкогольной зависимостью, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Помимо профилактических мероприятий, важным направлением нашей работы остается оказание наркологической помощи на анонимной основе. Она обеспечивает конфиденциальность и создание условий, при которых человек не боится, что о его лечении от алкоголизма узнают близкие или как-то пострадает профессиональная деятельность. Благодаря комплексной работе, с начала года потребление алкоголя в регионе снизилось с 9,33 до 7,58 литров на душу населения, что составляет 18%», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он добавил, что в диспансере также работает анонимный круглосуточный телефон доверия, по которому могут позвонить те, кто не может сам справиться с алкогольной или наркотической зависимостью. Номер телефона: 8 (915) 101-22-69. Также разработана «Памятка об оказании наркологической помощи жителям Московской области», в ней можно найти информацию об анонимном лечении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.