В Подмосковье клещи укусили 85 человек

В Московской области с момента наступления теплой температуры зафиксировали 85 случаев укусов клещей. Среди пострадавших — 26 детей, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Никто из людей, подвергшихся нападению клещей в Подмосковье, не получил заражения вирусным энцефалитом. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Старт активности клещей обычно приходится на апрель–май, когда уличная температура достигает 18 градусов тепла. Чтобы пресечь нападения вредителей, рекомендуется выходить на улицу только в закрытой и желательно не темной одежде, поскольку на светлых участках удается быстрее заметить клеща.

Кроме этого, эксперты призывают постоянно проверять открытие участки кожи на наличие клещей, избегать кустарников и высокой травы. Придя с улицы домой также следует принимать душ и стирать ношеную одежду, советуют специалисты.