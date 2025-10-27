В Подмосковье IX Съезд терапевтов соберет около 900 экспертов

В региональном Доме Правительства и Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского 7 ноября состоится IX Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей, который соберет около 900 экспертов, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Форум «ИИ в медицине. Новые горизонты возможностей: глобальные перспективы и инновационные решения» объединит 900 человек, которые будут обсуждать важные темы о развитии отрасли. Также к мероприятию в формате видеоконференции подключатся более 2 тысяч медиков, в том числе терапевты, кардиологи, гематологи, эндокринологи и врачи общей практики, а также ординаторы и студенты медицинских вузов.

В мероприятии примут участие не только специалисты из Московской области, но и врачи со всей России, а также зарубежные коллеги из 11 стран, включая Азербайджан, Армению, Египет, Малайзию, Узбекистан и другие.

О программе

В дополнение к общим собраниям, на съезде будут функционировать 18 специализированных секций, а для участников подготовят разнообразные мастер-классы, дискуссионные площадки и обсуждения. Ключевой темой этого года станет внедрение цифровых технологий в сферу здравоохранения, таких как электронный документооборот, применение искусственного интеллекта для диагностики и терапии, в том числе с помощью телемедицинских консультаций, а также создание и интеграция передовых медицинских информационных платформ. Например, участникам покажут работу мобильного телемедицинского комплекса «Кама», где ИИ помогает анализировать данные исследований пациентов.

К тому же, в ходе IX Съезда терапевтов Московской области будут рассмотрены новаторские методы в неврологии, стоматологии, пульмонологии, актуальные вопросы эндокринологии и ревматологии, произойдет обмен опытом в диагностике и лечении болезней сердца и сосудов, будут обсуждаться вопросы вакцинации, роль профилактической медицины и психологическое благополучие врачей. Кроме того, в рамках форума медики, имеющие опыт участия в СВО, поделятся своими знаниями с коллегами.

Как поучаствовать

Организаторами данного Съезда являются: Министерство здравоохранения Московской области, Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского и Ассоциация врачей терапевтов и смежных специальностей. Чтобы принять участие в IX региональном Съезде в онлайн-формате, необходимо пройти регистрацию на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.

