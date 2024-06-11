В Подмосковье хирурги вытащили булавку из кишечника 2-месячного ребенка

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил 2-месячный ребенок, проглотивший булавку. Проведенная диагностика позволила обнаружить инородный объект в конечном отделе тонкой кишки. Булавка находилась в закрытом состоянии и не представляла опасности для ребенка, так как риск перфорации кишечной стенки в данном случае был минимальный. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы приняли решение о проведении малоинвазивного вмешательства. В ходе операции инородное тело было смещено в сигмовидную кишку и извлечено трансректально, что исключило травматизацию и рассечение кишечной стенки. В данном случае реабилитационный послеоперационный период сократился многократно», — сказал заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан.

Врачи еще раз напоминают, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, особенно, если они могут дотянуться до мелких предметов. У них может возникнуть желание попробовать их на зубок или «спрятать» в надежном месте — в животе, носу или ухе. Если вы заподозрили, что малыш все же проглотил предмет, как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью, чтобы врачи успели извлечь инородное тело, не прибегая к хирургическому вмешательству.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.