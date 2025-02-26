В Подмосковье до конца года завершат строительство 7 новых медучреждений

Подмосковье продолжает активно развивать свою медицинскую инфраструктуру. Под надзором Главгосстройнадзора Московской области сейчас ведется строительство 14 объектов здравоохранения: 4 больницы, 7 поликлиник и 3 станции скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Уже во II квартале 2025 года планируется завершение первой поликлиники на 400 посещений в смену, расположенной в городском округе Котельники. На сегодняшний день объект готов уже на 84%.

В III квартале ожидается завершение строительства поликлиники в Ленинском округе, способный принимать до 750 человек в смену. Стройготовность достигла 75%. Также планируют завершить филиал консультативно-диагностического центра Одинцовской областной больницы, который сможет обслуживать 350 пациентов в смену.

До конца года откроются двери еще трех медицинских учреждений: двух детских поликлиник в Чеховском и Пушкинском округах (рассчитанных на 400 и 500 посещений соответственно), а также взрослой поликлиники в Люберцах на 500 посещений. Строительная готовность объектов варьируется от 20% до 55%.

А во II квартале 2026 года жители Богородского округа смогут получить квалифицированную медицинскую помощь в новой поликлинике на 500 посещений в смену. Строительная готовность этого объекта превысила четверть — 27%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца года введут 26 объектов здравоохранения.