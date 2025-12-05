В Подмосковье для осужденных женщин впервые проводится профилактическая акция «Онкопатруль»

Масштабная акция «Онкопатруль», направленная на сохранение репродуктивного здоровья, выявление и профилактику онкологических заболеваний, стартовала на базе женской исправительной колонии № 1 ГУФСИН России по Московской области. Акция организована Управлением медико-санитарного обеспечения ФСИН России и Федеральным национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Министерства здравоохранения Российской Федерации, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В ходе визита начальник Подмосковного ГУФСИН Александр Ветров, начальник МСЧ-50 ФСИН России Наталья Бернгардт совместно с руководством учреждения ознакомили специалистов с условиями жизни осужденных женщин.

В течение двух дней осужденные женщины смогли пройти обследование у ведущих врачей Федерального центра, в том числе у профессора, доктора медицинских наук. Заслуженного врача Российской Федерации, внештатного главного специалиста ФСИН России Гюльданы Байрамовой.

«ФСИН России достаточно давно сотрудничает с Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, но сегодняшнее мероприятие уникальное — в нем принимают участие специалисты одного из ведущих медицинских учреждений страны. Несмотря на то, что уровень медицинского обеспечения в наших учреждениях находится на высоком уровне, это действительно особая возможность для осужденных проверить свое здоровье и обратиться за помощью к лучшим представителям медицинской профессии», — отметила начальник УОМСО ФСИН России Ольга Янченко.

Руководитель медицинской службы искренне поблагодарила администрацию центра за продуктивное сотрудничество. В свою очередь, Гюльдана Байрамова, выразила уверенность в том, что акция продолжится и в других учреждениях уголовно-исполнительной системы.