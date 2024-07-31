В Подмосковье девушка ходила с огромной опухолью, состоящей из хрящей и костей

В Подмосковье у девушки удалили огромную опухоль, состоявшую из хрящей и костей

У 17-летней жительницы Подмосковья обнаружили гигантскую опухоль, состоящую из хрящей и костей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Девушка обратилась за медицинской помощью в областной онкологический диспансер. Ее тревожили сильные боли в животе, который к тому же сильно вырос в размерах. Также она пожаловалась на нарушение менструального цикла.

Медики диагностировали у нее опухоль правого яичника весом более 7 кг. Новообразование на 80% состояло из различных тканей, хрящей и костей.

Опасность такой опухоли заключается в том, что в пораженных участках долгое время нельзя заметить функциональные нарушения. Кроме того, она агрессивно росла и могла дать метастазы, превратившись в рак.

Медики прооперировали девушку и удалили новообразование. Также они смогли сохранить пациентке репродуктивное здоровье. Девушку уже выписали, она вернулась к нормальному образу жизни и чувствует себя хорошо.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.