В Подмосковье дали рекомендации по уходу за новорожденным дома

Неделя здоровья матери и ребенка проходит с 30 марта по 5 апреля в Подмосковье. В Международный день неонатолога специалисты НИКИ детства напомнили родителям о правилах ухода за малышом после выписки из роддома, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты отмечают, что в первые дни дома важно соблюдать режим, следить за питанием и гигиеной ребенка. Температура в комнате должна быть около 24 °C, влажность — не ниже 50%. Помещение необходимо проветривать несколько раз в день, а одежду для младенца выбирать из натуральных тканей.

Купать ребенка рекомендуется ежедневно при температуре воды 37 °C, используя мыло или пенку не чаще двух раз в неделю. После водных процедур пупочную рану не обрабатывают. Пуповинный остаток не должен закрываться подгузником — его можно прикрыть распашонкой. Важно контролировать количество мокрых подгузников — их должно быть не менее десяти в сутки. Сон занимает большую часть дня, поэтому малышу обеспечивают тишину и приглушенный свет. Контакт «кожа к коже» помогает укрепить эмоциональную связь матери и ребенка.

Прогулки разрешены через неделю после выписки при хорошей погоде. Начинать следует с 15 минут, постепенно увеличивая продолжительность. В первые трое суток после возвращения домой ребенка должны посетить патронажная медсестра и педиатр. При температуре выше 38 °C, вялости или отказе от еды необходимо обратиться к врачу.

«Уход в первые недели закладывает фундамент здоровья. Соблюдение правил гигиены и режима помогает избежать проблем. Главное для родителей — сохранять спокойствие и уверенность, ведь ребенок чувствует состояние мамы. Не бойтесь задавать вопросы врачам, мы всегда на связи для консультаций», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Подробные рекомендации также представлены в видео «Новорожденный — что делать после выписки из родильного дома» на сайте НИКИ детства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.