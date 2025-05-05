В Подмосковье будущих родителей 17 мая ждут на встрече в МОНИИАГ

Врачи акушеры-гинекологи и неонатологи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) приглашают будущих родителей познакомиться с институтом и задать все волнующие их вопросы на встрече, которая состоится 17 мая в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Традиционно в третью субботу мая в европейских странах врачи проводят День борьбы с ожирением. Не останется без внимания эта тема и на нашей традиционной встрече для пар, ожидающих рождения малыша. В этот день мы обязательно поделимся с будущими мамами и их близким информацией о том, как лишний вес может сказаться на их здоровье, повлиять на ход родов и последующие беременности. Отдельное внимание на встрече мы посвятим профилактике возникновения лишнего веса и методам скорейшего восстановления после родов», — рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева.

Посетить мероприятие может любая женщина, ожидающая появления на свет малыша, после несложной процедуры регистрации. Прийти на встречу в МОНИИАГ можно в сопровождении супруга, мамы или ближайшей подруги.

Место проведения: МОНИИАГ имени академика В. И. Краснопольского (Москва, ул. Покровка, дом 22А).

Регистрация на мероприятие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.