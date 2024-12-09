В Подмосковье более 64 тыс детей прошли неонатальный скрининг в 2024 году

В Московской области новорожденным проводят исследования в рамках неонатального скрининга. Оно выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии. Так, с начала года врачи провели обследование более 64 тыс. новорожденных, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Все новорожденные в Московской области проходят неонатальный скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний.

«В Подмосковье новорожденных детей проверяют на 36 генетических заболеваний, такой неонатальный скрининг позволяет своевременно начать лечение и наблюдение», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Исследование проводится путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.



Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области – главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи – замена устаревшего оборудования на современное.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.