В Подмосковье более 45 тыс новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг

В Московской области новорожденные проходят расширенный неонатальный скрининг. В него входит исследование на 36 генетических заболеваний, в том числе врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию (СМА) и другие. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Расширенный неонатальный скрининг — масштабная программа, охватывающая всех новорожденных Подмосковья. Она позволяет выявлять серьезные заболевания в первые дни жизни и сразу начинать лечение. С начала года исследование прошли более 45 тыс. малышей, из них у 92 детей были выявлены генетические заболевания на ранней стадии», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Исследование проводится в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

Более подробно узнать о системе родовспоможения Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», – сказал Воробьев.