В Подмосковье более 28 тыс почетных доноров получают соцподдержку

Во всем мире день донора отмечают ежегодно 14 июня. В Московской области проживает почти 28 тыс. человек, которые имеют звание «Почетный донор России» или СССР. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области

Среди популярных мер поддержки — ежегодная выплата в размере более 17 000 рублей, бесплатные поездки на общественном транспорте, а также возврат половины суммы за коммунальные услуги каждый месяц.

Эти меры поддержки направлены на признание и благодарность за самоотверженный вклад почетных доноров в спасение жизней людей. Уникальная программа социальной поддержки для почетных доноров является одной из важных инициатив в поддержке здоровья населения и развитии донорства крови в регионе.

Для получения статуса почетного донора необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз, или сочетая количество сдачи обоих компонентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.