В Подмосковье более 25 тыс человек обучились в школах сахарного диабета в 2024 г

В Московской области работают школы для пациентов с сахарным диабетом, в которых врачи проводят обучение принципам правильного питания, подсчету углеводов, коррекции доз инсулина, технике проведения инъекций и правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье работает более 150 школ сахарного диабета. С начала года обучение в них прошли уже более 25 тыс. пациентов. Это особенно важно для тех, кто недавно встретился с диагнозом и нуждается в подробной информации, поддержке и обучении. Сахарный диабет — одно из заболеваний, на течение которого повлиять может сам пациент», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Пройти обучение в школе сахарного диабета может бесплатно любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.