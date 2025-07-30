В Подмосковье более 24 тыс человек прошли обучение в школах будущих родителей

В родовспомогательных учреждениях Московской области работают специальные школы для будущих родителей. Занятия в них бесплатные и проводятся квалифицированными специалистами, в том числе акушерами-гинекологами, неонатологами, перинатальными психологами и другими. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В таких школах будущие родители могут узнать о процессе беременности и родов, подготовке к ним, основах ухода за новорожденным, послеродовом периоде, грудном вскармливании и многом другом. Беременность — особенный момент в жизни женщины и мужчины, поэтому важно, чтобы они могли задать волнующие их вопросы квалифицированным специалистам. Посещение таких занятий позволяет снизить уровень стресса и больше наслаждаться этим периодом жизни. Всего с начала года занятия в школах будущих родителей посетили более 24 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Ознакомиться с расписанием занятий школ будущих родителей можно на сайтах медицинских организаций.

Подробнее узнать о системе родовспоможения Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.