В Подмосковье более 19 тыс человек прошли реабилитацию

Свыше 19 тыс жителей Подмосковья с начала года получили медицинскую реабилитацию после различных заболеваний и травм. Помощь оказывают в круглосуточных, дневных и амбулаторных отделениях при наличии показаний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медицинских учреждениях региона работают круглосуточные и дневные стационары, а также амбулаторные отделения реабилитации при поликлиниках. В них помогают пациентам, перенесшим заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также получившим травмы.

«Реабилитация — важный этап лечения многих заболеваний, от которого зависит восстановление пациента. С начала года в Подмосковье медицинскую помощь в отделениях реабилитации получили более 19 тыс. человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Реабилитацию проводят бесплатно по полису ОМС. Направление выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний. В регионе также реализуется федеральный проект «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.