В Подмосковье более 143 тыс человек прошли бесплатную реабилитацию после болезней

В 2025 году в Московской области 143,5 тысячи пациентов завершили бесплатную реабилитацию после перенесенных заболеваний, что на 26,6 тысячи больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области пациенты, перенесшие заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также травмы, могут пройти бесплатную реабилитацию. Помощь оказывается в 42 медицинских организациях региона, включая круглосуточные и дневные стационары, а также амбулаторные отделения в поликлиниках.

В учреждениях работают опытные специалисты, отделения оснащены современным оборудованием, в том числе экзоскелетами. Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что в 2025 году реабилитацию прошли 143,5 тысячи человек, что на 26,6 тысячи больше, чем в 2024 году.

Реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС. Направление на нее выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.