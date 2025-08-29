В Подмосковье более 12,5 тыс раз обратились за помощью из-за укусов клещей

Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует об активности клещей на территории Московской области. По состоянию на 27 августа зарегистрировано более 12,5 тыс. обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам, профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита — привито около 20 тыс. человек, в том числе более 7 тыс. детей.

Зарегистрировано 2 завозных случая клещевого вирусного энцефалита. Заражение произошло на территории Дальневосточного федерального округа и Архангельской области. Заболевшие, против клещевого вирусного энцефалита, не привиты.

Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанными с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

