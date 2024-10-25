В Подмосковье активно внедряют систему менеджмента качества в сфере медпомощи

В конференции приняли участие: начальник управления Министерства здравоохранения Московской области Ирина Корепанова; заместитель генерального директора «Национального института качества» Олег Швабский, а также руководитель регионального Центра компетенций, созданного на базе Московского областного противотуберкулезного диспансера, Елена Горбунова.

«Положительные изменения в организации внутреннего контроля качества указывают на то, что продолжение работы по внедрению системы менеджмента качества позволит в ближайшее время добиться значительных успехов в оказании качественной и безопасной медицинской помощи населению», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

На конференции обсуждались вопросы корпоративной культуры, процессный подход к внедрению системы менеджмента качества. Медицинские организации прошедшие добровольную сертификацию и подтвердившие, что в их организациях оказывается качественная и безопасная медицинская помощь, делились своим опытом внедрения системы менеджмента качества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.