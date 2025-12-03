В Подмосковье 90 медработников получили премии по итогам профессионального конкурса

В Московской области завершился конкурс на получение профессиональной премии для медицинских работников «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медицинская сестра/Подмосковный медицинский брат». В испытаниях участвовали почти 340 специалистов.

Премии получили 90 победителей, среди которых онкологи, неврологи, реаниматологи, эндокринологи, фельдшеры и медицинские сестры. Врачи получат единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей, а средний медицинский персонал — 200 тыс. рублей, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Победителями стали сотрудники МОНИИАГ им. академика В. И. Краснопольского, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Московской областной станции скорой медицинской помощи, а также ряда районных больниц. Конкурс включал компьютерное тестирование, практические задания и решение ситуационных задач. Оценку проводила экспертная комиссия из ведущих специалистов и представителей научного сообщества. Полный список победителей опубликован на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.