В Подмосковье 700 человек получили звание почетного донора России в 2025 году

В 2025 году в Московской области 700 жителей удостоились звания «Почетный донор России», что на 11 человек больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области звание «Почетный донор России» присваивают жителям, которые регулярно сдают кровь и ее компоненты. По словам заместителя председателя правительства региона, министра здравоохранения Максима Забелина, благодаря донорам область полностью обеспечена необходимыми запасами крови.

В регионе проживают почти 27,7 тысячи почетных доноров. В 2025 году это звание получили 700 человек, что на 11 больше, чем в 2024 году.

Донором может стать любой совершеннолетний житель без медицинских противопоказаний, прошедший обследование перед сдачей крови. Для получения статуса почетного донора необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать сдачу цельной крови и ее компонентов.

Подробная информация о правилах присвоения звания размещена на сайте Московского областного центра крови. Центр принимает доноров без выходных и без записи на цельную кровь с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.