В Подмосковье 6 и 7 июня пройдет акция здоровья в парках

Акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в Подмосковье 6 и 7 июня в 33 городских округах. Жители старше 18 лет смогут бесплатно пройти профилактический осмотр на открытом воздухе, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выездные бригады врачей будут работать в 33 парках региона, в том числе в Воскресенске, Кашире, Лобне, Можайске и других округах. Принять участие в акции могут все желающие старше 18 лет.

«Акция „Проверь свое здоровье в парке“ проводится в Московской области с 2022 года и востребована у жителей региона. В прошлом году профилактические осмотры на открытом воздухе прошли более 5,3 тыс. человек. В ближайшие выходные жители Подмосковья снова смогут проверить основные показатели своего здоровья», — сказал Максим Забелин.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Результаты обследования направят в личный кабинет пациента на портале «Здоровье» по ссылке: https://zdrav.mosreg.ru/start.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.