В Подмосковье 5-летняя выживаемость онкопациентов выросла до 71,7%

Пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в Подмосковье достигла 71,7%, увеличившись на 4,5%. Показатель отражает эффективность лечения и ранней диагностики, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пятилетняя выживаемость пациентов с онкологией в регионе выросла с 67,2% в конце прошлого года до 71,7% в настоящее время. Этот показатель считается одним из ключевых критериев эффективности лечения.

«Онкология — грозное заболевание, и здесь самое главное — не упустить время. Чем раньше его обнаружить, тем эффективнее лечение и выше шансы на сохранение качества жизни. Именно для этого в Подмосковье создана сеть из 25 центров амбулаторной онкопомощи, в которых ежемесячно проводятся дни открытых дверей. Мы постоянно закупаем современное оборудование в наши больницы, а для женщин после 40 сделали маммографию доступнее — они могут записаться самостоятельно, без лишних направлений. Так, если в конце прошлого года показатель 5-летней выживаемости составлял 67,2%, то на данный момент уже 71,7%», — рассказал Максим Забелин.

В регионе работает 25 центров амбулаторной онкологической помощи, где регулярно проходят дни открытых дверей. Подробная информация о лечении онкологических пациентов и график мероприятий размещены на сайте https://onco.zdrav.mosreg.ru/.

Жительницы Подмосковья старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, если не проходили исследование более двух лет. Сделать это можно через портал «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/ или по телефону 122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.