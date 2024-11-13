В Подмосковье 30 млрд руб выделили на обеспечение льготными лекарствами в 2025 году

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел выездное заседание, в ходе которого обсуждался вопрос совершенствование системы лекарственного обеспечения жителей Московской области, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«К нам в Московскую область приезжают жители других регионов, которые хотят получать дорогостоящие редкие лекарства. Московская область с этим справляется, кроме этого, мы обеспечиваем свыше 700 тыс. федеральных и региональных льготников», — рассказал председатель комитета Андрей Голубев.

«Но кроме успехов есть и проблематика. В частности, это снабжение лекарствами сельских жителей. Здесь мы, как законодатели, работаем». Так, в частности, недавно Московская областная дума приняла закон, по которому упростила получение лицензии на розничную продажу лекарств медорганизациям в селах, где нет аптек.

Андрей Голубев также выделил проблемный вопрос по снабжению лекарствами в связи с санкциями недружественных государств.

«Есть ряд лекарственных препаратов, поставки которых из-за рубежа прекращены. Но сейчас идет активная замена на отечественные равнозначные аналоги», — уточнил Голубев.

Заведующий организационно-методическим отделом управления организации лекарственной помощи министерства здравоохранения Московской области Наталья Кирьянова привела данные, что в регионе всего насчитывается 704 тыс. льготников, из которых 267 федеральных и 437 региональных.

Постоянно получают лекарственные препараты 489 тыс. льготников. При этом отмечается постоянный прирост количества льготников на 9% каждый год.

На закупку лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан в 2024 году было выделено свыше 27 миллиардов рублей, это на 20% больше, чем в 2023 году.

На 2025 год планируется увеличение бюджета — на лекарственное обеспечение планируется выделить порядка 30 млрд рублей. При этом основная часть — более 27 млрд рублей — предусмотрена из регионального бюджета.

«Увеличение льготополучателей идет в связи с тем, что в льготу включаются инновационные дорогостоящие препараты. Еще одна причина — это расширение показаний для уже используемых лекарственных препаратов. То есть, если одни препараты ранее были направлены только для лечения сахарного диабета, то в связи с пересмотром показания расширили, и они пошли еще и на лечение сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснила Наталья Кирьянова.

В настоящее время льготные лекарства можно получить в 306 аптечных пунктах, также в 180 ФАПах. Пополнение запасов в аптеках осуществляется 1-2 раза в неделю.

«Пополнение происходит автоматически. Программа подсчитывает текущие остатки и расход. В случае отсутствия лекарственного препарата на момент обращения пациента, рецепт ставится на срочное обслуживание. Когда препарат поступает в аптеку, пациенту приходит СМС-оповещение», — добавила Наталья Кирьянова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.