В Подмосковье 28 тыс почетных доноров получают меры социальной поддержки

Ежегодно 20 апреля отмечается национальный день донора, который посвящен людям, сдающим кровь и ее компоненты. Сейчас в Подмосковье проживает 28 тыс. жителей, которые имеют звание «Почетный донор России» или СССР. Им оказывается социальная поддержка, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Например, им выплачивается единовременная выплата в размере более 17 тыс. рублей, которая ежегодно индексируется. Почетные доноры региона также могут бесплатно ездить в общественном транспорте. А еще им каждый месяц возвращают половину оплаты за услуги ЖКХ», — сообщили в ведомстве.

Для получения статуса почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз, или сочетая количество сдачи обоих компонентов.

Также в регионе работает онлайн-платформа для доноров, на которой можно ознакомиться с подробной информацией donormo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.