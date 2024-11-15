В Подмосковье 28 ноября откроется III междисциплинарный форум по детской реабилитации

В доме правительства Подмосковья 28 ноября начнет работу III междисциплинарный форум по детской реабилитации «Комплексная реабилитация сегодня — здоровое поколение завтра». Участниками форума станут более 250 специалистов различных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«По традиции организатором форума выступает правительство Московской области. Инициатором является НИКИ детства. Участников и гостей ждет выставка инновационных технологий в педиатрии, в частности стенд реабилитационной службы Подмосковья расскажет о новых подходах и методах реабилитации, внедренных в регионе. Посетители смогут узнать о современных технологиях и программах, направленных на восстановление пациентов», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ, профессор Нисо Одинаева.

На торжественном открытии форума с докладом выступит главный внештатный специалист по детской реабилитации Минздрава РФ Татьяна Батышева. В ходе форума состоится заседание 9 рабочих групп, которые рассмотрят различные аспекты реабилитации.

«Основные темы форума: абилитация и реабилитация детей в период новорожденности, комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, кинезиотерапия и технические средства в нейрореабилитации, а также орфанная реабилитация, основы физической реабилитации детей при хронических заболеваниях, цифровая зависимость у детей и подростков и многое другое», — добавила главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Подмосковья, руководитель учебного центр НИКИ детства Екатерина Паснова.

Итогом форума будет резолюция, которая содержит практические рекомендации по совершенствованию системы медицинской реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.