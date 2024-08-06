В Подмосковье 238 здоровых детей родились от ВИЧ-инфицированных мам с начала года

В Московской области с начала года от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 238 здоровых детей. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап — прием антиретровирусной терапии во время беременности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы призываем всех жителей Подмосковья регулярно проходить диагностику ВИЧ, а особенно женщин только планирующих беременность. Если женщина имеет положительный ВИЧ-статус, но при этом выполняет все рекомендации специалистов нашего центра и принимает терапию, риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%», — сказал главный врач центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.

При планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет — до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.

По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр СПИД.

Подробную информацию о правилах постановки на учет в Московский областной центр СПИД, о рекомендациях беременным и молодым родителям, а также о местах обследования можно узнать на официальном сайте центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.