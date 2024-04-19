В Подмосковье 23 апреля пройдет прием граждан по вопросам здравоохранения

В соответствии с утвержденным губернатором Московской области графиком проведения личных приемов по актуальным вопросам, с которыми граждане обращаются к главе региона и в правительство Московской области 23 апреля состоится личный прием граждан по актуальным вопросам в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.

В этот день личный прием будет проводиться с 10:00 до 15:00 в приемной правительства Московской области, министерстве здравоохранения Московской области, администрациях муниципалитетов, общественных приемных исполнительных органов Московской области в муниципальных образованиях с привлечением должностных и уполномоченных лиц, в том числе руководителей учреждений и организаций здравоохранения.

Также приемы пройдут в администрациях муниципалитетов, их проведут главы округов, заместители руководителей администраций округов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.