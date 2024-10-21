В Подмосковье 18 тыс человек сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах

Жители Московской области могут пройти вакцинацию от гриппа. Сделать ее можно как в поликлинике, так и в мобильном комплексе, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вакцинация — самая надежная защита от гриппа и его опасных осложнений. Для удобства жителей в регионе у самых проходимых мест, в том числе у железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов, работают мобильные комплексы, в которых можно сделать прививку от гриппа. Всего с начала кампании по вакцинации такой возможностью воспользовались уже почти 18 тыс. человек», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте министерства здравоохранения Московской области. Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», – сказал Воробьев.